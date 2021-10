Para os jovens trans, ir à escola é “uma batalha”: “Tinha medo de que me agredissem”

Centenas de alunos passam os dias na Escola Básica e Secundária Gil Vicente, na Graça, em Lisboa. O desenho dos edifícios faz adivinhar que esta é uma escola lisboeta com história —​ foi o primeiro liceu criado pela República —​, mas a directora Ana Duarte orgulha-se de aqui não existir uma visão “antiquada”, graceja. Há pelo menos cinco anos que a identidade de género é um “tema muito familiar na escola”: têm alunos transgénero (que não se identificam com o género que lhes é atribuído à nascença) no ensino básico e secundário e até “já houve um professor trans que deu aulas no início do seu processo de transição”, acrescenta.