Na Malásia, um médico inventou o “primeiro preservativo unissexo”

Um ginecologista da Malásia criou o que diz ser o primeiro preservativo unissexo, que pode ser usado por mulheres ou homens e é feito de um material médico normalmente utilizado como curativo de feridas e lesões.

O inventor espera que o Wondaleaf Unisex Condom dê poder às pessoas para assumirem controlo da sua saúde sexual, independentemente do seu género ou orientação sexual. “É basicamente um preservativo normal com um adesivo a cobrir”, disse John Tang Ing Chinh, ginecologista na empresa de produtos médicos Twin Catalyst.

“É um preservativo com um adesivo a cobri-lo, que se prende à vagina ou ao pénis e que cobre a área adjacente para dar protecção extra”, referiu Tang. O adesivo apenas é aplicado a um dos lados do preservativo, acrescentou, o que quer dizer que pode ser virado ao contrário e usado por qualquer um dos sexos.

Foto Reuters/Handout

Cada caixa de Wondaleaf contém dois preservativos, e deverá custar 14,99 ringgit (cerca de 3,60 dólares). Uma dúzia de preservativos na Malásia custa, em média, entre 20 e 40 ringgit.

Tang faz os preservativos usando poliuretano, um material usado para revestir feridas que é fino, flexível e, ainda assim, forte e à prova de água. “Uma vez que o colocas, nem te apercebes que está lá”, disse, referindo-se aos curativos feitos com esse material.

Tang disse ainda que os Wondaleaf tinham passado por diversas etapas de investigação clínica e de testagem, e que deverão estar disponíveis no site da empresa em Dezembro. “Com base no número de ensaios clínicos que fizemos, estou bastante optimista de que, com tempo, será uma adição significativa aos inúmeros métodos de contracepção já utilizados para prevenir a gravidez indesejada e as doenças sexualmente transmissíveis”, atirou Tang.