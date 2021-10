Contagem decrescente para a COP26 - é hora de agir

É essencial que cumpramos a promessa do Acordo de Paris e reduzamos as emissões para limitar o aumento da temperatura a 1,5 ° C, em relação aos níveis pré-industriais. Mas não estamos no caminho certo.

O relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) é um aviso urgente: temos de agir já. Para Portugal, localizado num dos hot spots das alterações climáticas - a região do Mediterrâneo -, as mudanças climáticas vão significar o aumento das temperaturas e das ondas de calor, períodos de seca prolongados, chuvas menos frequentes mas mais intensas, e uma costa ameaçada pela subida do nível do mar. Fenómenos que, em certa medida, são já visíveis.