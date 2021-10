A casa que sujamos

Com que cara é que se fala na urgência de salvar o planeta quando nem sequer somos capazes de enfrentar as questões mais fáceis de resolver? Eu digo com que cara: com a cara da hipocrisia. Qualquer pessoa é capaz de fazer afirmações grandiloquentes sobre o ambiente e o COP26 e o diabo a sete, mas como é que tem a lata de fazê-las se a casa onde vive está cheia de porcaria?