Romances de famílias, memórias e longos silêncios

Jonathan Franzen estará amanhã na capa do Ípsilon. O autor de Correcções deu-nos uma entrevista a propósito do seu novo romance, Encruzilhadas, que está a ser lançado mundialmente e é publicado em Portugal pela Dom Quixote. É o primeiro volume de uma trilogia (ele não gosta de lhe chamem assim) a que deu o nome de A Key to All Mythologies, embora a leitura do romance funcione individualmente. A jornalista Isabel Lucas conversou com o escritor norte-americano sobre a sua relação com a literatura e o seu desassombro de sempre sobre o mundo. Quer que os leitores gostem dos seus livros, mas não precisam de gostar dele. E não lhe falem em famílias disfuncionais, pois todas as famílias são focos de tensão. A entrevista poder ser lida na sexta-feira no Leituras.

Por outro lado, “cada família tem os seus silêncios à sua maneira”, como me disse o editor e escritor brasileiro Luiz Schwarcz. Aconteceu durante uma conversa num dos intervalos do Folio, em Óbidos, a propósito do seu primeiro livro editado em Portugal. Depois de anos e anos a tentar escrever sobre a história do seu pai, o fundador da brasileira Companhia das Letras conseguiu-o através de um livro memórias. Relato íntimo e muito corajoso, O Ar que me Falta — História de Uma Curta Infância e de Uma Longa Depressão (ed. Companhia das Letras Portugal) emociona. Por lá passa a história da sua família, que fugiu à Europa nazi durante a Segunda Guerra Mundial, e a luta que trava há anos contra a sua depressão. Um livro construído sobre uma longa história de silêncios, uma história intergeracional que nos mostra o quanto há de drama e de ternura numa vida familiar.

Também o actor norte-americano Stanley Tucci acabou de lançar um livro de memórias, Taste: My Life Through Food, que ainda não tem edição em português. “Este livro foca-se nas experiências gastronómicas mais íntimas de Tucci: as sanduíches de beringela e parmesão que a mãe colocava dentro das lancheiras na infância, o coq au vin que comeu no primeiro encontro com a primeira mulher, Kate (que morreu de cancro em 2009), os pequenos-almoços magníficos nos sets de rodagem alemães (“Alguém, por favor, que me empregue lá novamente”), e a forma como Tucci está a passar as tradições culinárias da família para os filhos, uma sanduíche de salame de cada vez”, conta-nos Jennifer Reese que já leu o livro.

“Nós julgamos que temos uma memória que nos permite lembrar de tudo, que nós ‘somos aquilo que nós fomos’. Isso é de facto verdade, mas nós mudamos a maneira de olharmos para as coisas. Isso é uma das noções-chave do livro”, conta o neurologista pediátrico Pedro Cabral à jornalista Andrea Cunha Freitas, a propósito do seu livro O Paradoxo do Cérebro - Memória, Autismo, Identidade (ed. Temas e Debates) que foi lançado na segunda-feira e onde o médico nos explica que “muitas vezes o nosso cérebro racional é mais comandado pelo corpo”.

Não é surpresa para ninguém: como outras capitais mundiais, Lisboa também teve os seus roaring twenties, com algumas especificidades próprias. A década foi de quase total instabilidade política e de forte crise económica e social, em que “as desigualdades eram tremendas”, diz Paula Magalhães, numa entrevista ao jornalista João Pedro Pincha. A investigadora do Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa é a autora do livro Os Loucos Anos 20 - Diário da Lisboa boémia, que acaba de ser lançado pela Editorial Planeta.

A jornalista e escritora Isabel Stilwell lançou um novo romance histórico nesta semana. Em Inês de Castro - Espia, amante, rainha de Portugal (Editorial Planeta), tal como explicou numa entrevista à jornalista Bruna Ferreira, da Ímpar, “não se limitou a contar a lenda associada à nobre galega, pois quis também apresentar uma outra faceta pouco explorada, a de mulher poderosa, influente e que chegou a ser uma ágil espia pelos interesses do poder castelhano”.

Também a jornalista Rita Marrafa de Carvalho lançou hoje o livro Depois do Crime (Editora Casa das Letras), onde cruza a linguagem do jornalismo com a literatura, incluindo testemunhos, e-mails e a sua percepção pessoal, dados que não chegaram à série documental homónima na RTP, onde conta a o que aconteceu a oito autores dos crimes de sangue que chocaram Portugal nos últimos 30 anos (o “Monstro de Fortaleza”, o padre Frederico, a Maria das Dores, o “Mata-Sete”, o cabo Costa, o “Monstro de Beja”, Tó Jó e Manuel “Palito”). Quis saber o que lhes aconteceu, às suas famílias e aos familiares das vítimas depois de o impacto mediático ter esmorecido. Numa entrevista a Inês Duarte de Freitas, na Ímpar, afirma: “O padre Frederico terá cometido muitos pecados. Não sei é se homicídio foi um deles.”

E esta semana também se soube que será a editora Cavalo de Ferro a editar em Portugal a obra do Prémio Nobel da Literatura 2021, Abdulrazak Gurnah. O único livro do autor que estava cá publicado pela Difel, Junto ao Mar, há muito que estava esgotado e com os direitos por renovar. Irão publicar quatro dos seus romances, começando por Afterlives, de 2020.

E para já os principais grupos editoriais portugueses estão prevenidos quanto à escassez de papel que já está a perturbar o sector do livro em alguns países europeus, diz-nos o jornalista Luís Miguel Queirós, mas a crise energética e os problemas nas cadeias de abastecimento podem vir a encarecer os preços.

No Leituras podem ler a crítica que Hugo Pinto Santos fez a Máscaras Nuas. Uma Selecção, de Luigi Pirandello. "Uma obra colossal, ao coligir duas dezenas e meia de peças do autor", escreve. Cinco estrelas.

E também Simão Valente nos diz sobre a biografia Dante, Uma Vida, de Alessandro Barbero: "Haveria outras maneiras de contar Dante, mas a que Barbero encontrou é a mais adequada aos leitores de 2021."

With the Beatles é um dos contos do novo livro do escritor japonês Haruki Murakami, Primeira Pessoa do Singular, que numa edição da Casa das Letras já está nas livrarias. Um excerto pode ser lido no Leituras.



