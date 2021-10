Este ciclo muito carregado de jogos tem destas coisas: emparelhado entre a Taça da Liga e a Liga dos Campeões, o campeonato nacional regressa em força com uma espécie de três em um. No sábado, entram em campo os três crónicos candidatos ao título para disputarem a 10.ª jornada. E o primeiro a subir ao relvado será o FC Porto (17h), num derby citadino em que os “dragões” tentarão corrigir a exibição do meio da semana, nos Açores. A um ponto do primeiro lugar, a equipa treinada por Sérgio Conceição enfrentará um Boavista instalado num confortável 8.º lugar, mas ainda sem vitórias fora de casa.

Sensivelmente um quarto de hora depois do fim do embate no Dragão, arranca o Estoril-Benfica. Num período de quatro jogos consecutivos longe do Estádio da Luz, os “encarnados” terão como principal missão segurar a liderança da prova, depois de uma jornada passada em que o golo do triunfo chegou no tempo de compensação e de um empate, a meio da semana, em Guimarães, para a Taça da Liga. Do lado do anfitrião, que está a ser a grande revelação da prova, existe esse estímulo de segurar o quarto lugar, protegendo-o dos “ataques” do Sp. Braga.

Já noite dentro, pelas 21h15, o Sporting fechará o dia com a recepção ao V. Guimarães. Na Taça da Liga, os vimaranenses dominaram boa parte do jogo com o Benfica e agora quererão dar sequência à boa exibição no terreno do campeão nacional. Já o Sporting, que rodou uma mão-cheia de jogadores na terça-feira, prossegue a tentativa de alcançar o líder da prova, sendo que, quando entrar em campo, já saberá se terá a possibilidade de o fazer ou não já neste fim-de-semana.

No sábado, haverá um Tottenham-Manchester United (17h30), na Premier League, e no domingo defrontam-se Roma e AC Milan (19h45), na Série A, mas o menu principal de futebol internacional está reservado para a próxima semana, quando regressarem a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Para os portugueses, os focos de maior interesse incidirão sobre o Bayern Munique-Benfica (terça-feira, 20h), o AC Milan-FC Porto (quarta-feira, 17h45) e o Sporting-Besiktas (quarta-feira, 20h), jogos referentes à 4.ª jornada da fase de grupos da Champions, mas também sobre o Sp. Braga-Ludogorets (quinta-feira, 20h).

Dentro dos pavilhões, o destaque vai para o derby entre Benfica e Sporting em voleibol (sábado, às 20h30), respeitante à 6.ª jornada do campeonato nacional. A prova é actualmente liderada pela Fonte do Bastardo (16 pontos), que tem mais um jogo realizado do que os "leões" (12) e mais dois do que as "águias" (11), que se têm exibido a grande nível nas provas europeias e ainda não perderam na Liga 2021-22.

