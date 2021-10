Governo britânico convoca embaixadora francesa por causa de apreensão de barco

Continua a arrastar-se a disputa entre o Reino Unido e França em torno dos direitos piscatórios. Londres decidiu convocar a embaixadora francesa no país para prestar esclarecimentos sobre a apreensão de um barco de pesca na quinta-feira por alegadamente não ter licença para pescar em águas francesas.

O Governo britânico considera as acções de França “injustificadas” e, por isso, decidiu chamar a embaixadora francesa – uma decisão pouco comum entre países aliados. “Lamentamos a linguagem de confronto que tem sido constantemente utilizada pelo Governo francês a propósito desta questão, o que não facilita a resolução das coisas”, afirmou um porta-voz governamental.

Os dois países estão embrenhados num conflito por causa do regime de distribuição de licenças de pesca no período pós-“Brexit”. França acusa o Reino Unido de não ter emitido a maior parte das licenças para barcos pesqueiros franceses – a que está obrigado à luz do acordo assinado após a saída do Reino Unido da UE – e deixou em cima da mesa várias ameaças no sentido de dificultar o trabalho das embarcações britânicas nas suas águas.

Na quinta-feira, as palavras passaram aos actos, quando as autoridades francesas detiveram uma traineira britânica e a apreenderam no porto de Le Havre. Segundo o Governo francês, o barco em causa não tinha as licenças necessárias para pescar em águas nacionais.

O ministro francês dos Assuntos Europeus, Clément Beaune, declarou que Paris irá a partir de agora “usar a linguagem da força” face ao Reino Unido.

Londres receia que nos próximos dias os pescadores franceses que vêem as suas licenças caducar no fim do mês possam organizar bloqueios a certos portos. A Marinha britânica pôs dois navios de patrulha em “prontidão elevada” para prevenir essas acções, diz o Guardian.

A situação na Ilha de Jersey, um território autónomo mas de soberania britânica, também preocupa o Reino Unido depois de França ter ameaçado cortar o fornecimento de energia.