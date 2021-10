Dez milhões de crianças foram forçadas a deslocar-se devido a desastres climáticos em 2020

Mais de mil milhões de crianças vivem em zonas de risco, segundo a organização Save the Children, que alerta para o perigo das migrações relacionadas com o clima se tornarem permanentes.

Uma em cada três pessoas forçadas a abandonar os seus lares devido a desastres relacionados com o clima são crianças, o que corresponde a um valor recorde de dez milhões de menores deslocados em 2020, alertou esta sexta-feira a organização Save the Children.

O aumento das temperaturas, a subida do nível do mar e a degradação dos solos são alguns dos factores que levam à migração motivada pelas alterações climáticas. Este cenário “já é uma realidade e vai piorar muito”: “30 milhões de pessoas foram forçadas a sair das suas casas em 2020 devido aos desastres climáticos, três vezes mais do que o número de deslocados por conflitos e violência”.

Esta é uma das conclusões de um novo relatório da Save the Children, que refere, em contraste, que o número de pessoas deslocadas internamente devido ao clima era de 19 milhões há cinco anos.

O documento, publicado na véspera da COP26 em Glasgow, aponta algumas tendências. Em primeiro lugar, indica que, em 2020, o número de pessoas afectadas por secas de evolução lenta foi duas vezes maior do que as afectadas por tempestades súbitas. E refere ser “muito mais provável” que a migração provocada pelas temperaturas extremas, pela subida do nível no mar e a salinização dos terrenos agrícolas se torne permanente.

Outro factor apontado pelo relatório é que grande parte desta migração tem como destino zonas que correm o mesmo ou um risco superior de serem afectadas pelas alterações climáticas.

Migração sem retorno e zonas de risco

Para o estudo, foram entrevistadas mais de 230 crianças residentes em zonas de elevado risco climático – Fiji, Iraque, Mali, Moçambique e Peru –, algumas das quais tiveram de migrar devido às alterações climáticas. Algumas das conclusões que emanam destes testemunhos é que a crise climática tem um impacto “devastador” nas suas vidas, obrigando-as muitas vezes a fugir sozinhas.

“Em todo o mundo, mais de mil milhões de crianças vivem em zonas de alto de risco de sofrer inundações, secas severas e outras ameaças climáticas”. Ao mesmo tempo, os efeitos da crise climática implicam um aumento dos níveis de pobreza, o que por sua vez as deixa “presas” em lugares de alto risco, obrigando-as, por exemplo, a saltar refeições, a não ir à escola ou forçando-as até a trabalhar.

Além disso, os menores têm mais probabilidades de serem afectados fisicamente pelos eventos climáticos do que os adultos, uma vez que são mais sensíveis à subnutrição e infecções, além de enfrentarem riscos relacionados com a saúde mental e com a violência, incluindo o recrutamento por milícias armadas, refere o comunicado.

“A escala da crise é enorme e cresce rapidamente. É uma tempestade perfeita que devemos conter, antes que seja demasiado tarde”, disse Steve Morgan, director da Iniciativa de Migração e Deslocação da Save the Children.

“Anteriormente, as mudanças de clima costumavam provocar deslocações de curta duração e as famílias regressavam quando o ciclone ou a inundação tinha passado. Agora, devido à frequência das catástrofes naturas, e à lenta degradação, vemos cada vez mais migrações permanentes” e muitas crianças deixam de poder ou querer voltar às suas casas, alertou.

“Muitas das respostas actuais não são sustentáveis nem adequadas”, denunciou Morgan. “[Isso é] algo que deve mudar”, apela a organização, afirmando que a maioria das políticas nacionais em relação a deslocados não considera que os acontecimentos climáticos sejam um factor para a migração.