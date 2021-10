Moedas mantém testes gratuitos à covid até ao fim do ano

A Câmara de Lisboa decidiu prolongar o programa de testes gratuitos à covid-19 até ao fim do ano. A autarquia tinha decidido mantê-lo até 31 de Outubro, deixando para o novo executivo a decisão sobre a sua renovação, e o PÚBLICO confirmou que Carlos Moedas pretende continuar com a medida

Qualquer pessoa, residente ou não em Lisboa, pode fazer um número ilimitado de testes à covid-19 nas farmácias aderentes. Existe também um posto de testagem móvel que percorre a cidade e muda de local diariamente

A câmara lançou este programa a 31 de Março apenas para os moradores das freguesias que então registavam mais de 120 mil casos por 100 habitantes e com limitação de dois testes por mês. Em Junho, porém, alargou-o a toda a cidade e a todas as pessoas. No Verão, com as regras para a hotelaria e a restauração, as filas à porta das farmácias tornaram-se frequentes. Com a diminuição do número de casos e a entrada na terceira fase do desconfinamento, ficou prevista uma reavaliação da medida em finais de Outubro

A Câmara de Oeiras, que também tinha um programa de testagem gratuita para residentes, anunciou na quarta-feira que a medida termina no fim do mês.