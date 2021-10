Dia das Compras na Internet: Cinco lojas online de moda, beleza e desporto

A plataforma de moda About You; o marketplace da Sportzone; a aplicação de venda de segunda mão Vinted; o mercado de marcas portuguesas Bou Market; e a loja de produtos cruelty-free Beauty by Noor são cinco plataformas onde se encontra um pouco de tudo, sem ser preciso sair de casa.

Já não é novidade que a pandemia aumentou as compras online e a tendência parece ter vindo para ficar. As marcas que ainda não têm uma plataforma de venda na Internet apressam-se para chegar ao digital, muitas delas integrando os famosos marketplaces. Esta sexta-feira, 29 de Outubro, assinala-se o Dia das Compras na Internet e o PÚBLICO reuniu cinco lojas online multimarcas, da moda, ao desporto, até à beleza, sem esquecer a segunda mão.

Em Abril deste ano, um inquérito levado a cabo pela Boutique Research, empresa de estudos de mercado, e a Celside Insurance, seguradora de dispositivos multimédia, a 800 portugueses dava conta que cerca de um em cada nove portugueses (88%) recorreu às compras online durante a pandemia, sendo que 66% admitiu tê-lo realizado mais frequentemente. Os millennials, entre os 25 e os 40 anos, foram os que admitiram fazer mais compras na Internet (93%).

E agora parece não haver volta atrás — aparentemente os consumidores estão rendidos ao digital. Estes cinco projectos são a prova disso: a plataforma de moda About You; o marketplace da Sportzone; a aplicação de venda de segunda mão Vinted; o mercado de marcas portuguesas Bou Market; e a loja de produtos cruelty-free Beauty by Noor.

About You: duas mil marcas de moda

Chegou esta semana a Portugal uma das maiores lojas online de moda da Europa, a About You, presente em 25 mercados em todo o continente. A plataforma reúne mais de 2000 marcas, algumas delas à venda pela primeira vez em Portugal, num total de 400 mil produtos. Parece haver oferta para todas as carteiras — encontram-se marcas mais em conta como a Only ou a Vero Moda e outras do sector premium, como a Guess, a Mickael Kors e a Calvin Klein.

A empresa de e-commerce alemã, registada na Bolsa de Valores de Frankfurt, desde Junho deste ano, com uma avaliação de quatro mil milhões euros, foi das que registou um crescimento mais rápido durante o último ano. Para o co-fundador e CEO do projecto, Tarek Müller, a expansão para Portugal tem um objectivo claro: “Esperamos crescer muito rapidamente aqui, com o objectivo de nos tornarmos líderes do mercado.” Mais: “Esperamos entusiasmar os portugueses com a nossa plataforma inspiradora e abordagem única, bem como com a nossa grande variedade de produtos, portes e devoluções gratuitas.”

Durante as próximas semanas, para comemorar a chegada a Portugal, a About You promete vários descontos. Na primeira compra realizada na plataforma, o desconto é de 30% em tudo. Quanto aos portes de envio, ficam a cargo da marca. Além disso, há outro elemento diferenciador: todos os produtos podem ser devolvidos gratuitamente no prazo de 100 dias.

Sportzone: a ambição de ser a maior loja de desporto do país

Qualquer marca que queira vender desporto em Portugal pode fazê-lo na nova plataforma da Sport Zone. A marca portuguesa do grupo Sonae (dono do PÚBLICO), presente em muitos hipermercados e centros comerciais, alarga a sua oferta de artigos desportivos a outros vendedores. Para já, o marketplace reúne 85 vendedores, com mais de 15 mil produtos de 250 marcas diferentes.

A vantagem deste tipo de mercado é que possibilita a compra de uma só vez produtos de várias lojas, sem precisar sair de casa. Em comunicado, o director de marketing e e-commerce da Sport Zone, Jorge Simões, salienta que com este projecto beneficia todos os intervenientes: “Os clientes passam a ter acesso a novos produtos e marcas, as marcas e lojas que participem chegam a novos clientes e, claro, nós também chegamos a novos públicos, já que oferecemos uma gama mais completa e variada.”

Com a nova plataforma, a marca adiciona novas categorias como o campismo e os artigos de neve e alarga a oferta noutros desportos como a ioga, o boxe, o ciclismo e o basquetebol. Para assinalar o Dia das Compras na Internet, durante 24h, a Sport Zone vai oferecer 20% de desconto exclusivo online numa selecção de artigos têxtil e calçado.

Vinted: dar uma nova vida a roupa, acessórios e calçado

Em Espanha e França, a plataforma de venda em segunda mãe Vinted já conquistou 21 milhões de utilizadores. O projecto, fundado em 2008, pela mão dos empresários lituanos Milda Mitkute e Justas Janauskas, chegou a Portugal em Junho e permite aos portugueses vender, comprar, trocar roupa em segunda mão. Também se encontram alguns artigos novos, sobretudo roupa e acessórios de quem comprou, mas nunca teve oportunidade de usar.

O processo é simples, garantia, em entrevista ao PÚBLICO, a propósito do lançamento da plataforma, Thomas Plantenga, CEO da Vinted: “Quando o utilizador vê um artigo que gosta tem duas opções: ou carrega no botão ‘falar com o vendedor’, que lhe permite contactar o membro que está a vender o produto para saber mais detalhes, ou carregar no botão ‘comprar agora’.”

Quando é feita uma compra, o vendedor recebe uma etiqueta para enviar o artigo até cinco dias — as despesas de envio ficam a cargo de quem compra. E o melhor é que não há taxas de venda. Ou seja, o valor cobrado pela peça é, na totalidade, para quem a vendeu. A oferta vai desde marcas de fast-fashion, como a Zara, a Mango ou a Bimba y Lola, até marcas de luxo, como a Louis Vuitton e a Dior.

Bou Market: português de A a Z

Em Julho deste ano, o casal Rita Bastos e Manuel Laranjo fundou o Bou Market, uma plataforma para pequenas marcas portuguesas, que já reúne mais de 500 projectos e 5000 produtos numa só morada digital. O marketplace divide-se em seis categorias: Criança, Biju&Jóias, Gifts, Gourmet, Moda e Lar doce lar.

Todas as marcas nacionais que se enquadrem nestas categorias podem juntar-se ao projecto. Como? Manuel Laranjo explicava, ao PÚBLICO, que “não existe qualquer fidelização, nem comissão fixa. Existe apenas uma comissão do que é vendido no Bou Market”. Ou seja, por cada produto vendido na plataforma, aplica-se uma comissão de 17%. A única condição é existir paridade de preços.

Quanto a envios, apoio ao cliente e gestão dos produtos disponíveis, fica tudo a cargo das marcas. Isto porque a proximidade com o cliente é fundamental nestes pequenos negócios. Aliás, cada marca tem um espaço próprio na plataforma onde pode escrever um bocadinho da sua história e receber perguntas dos clientes. “O Bou Market não quer tirar a essência das marcas”, prometiam.

Beauty by Noor: um marketplace amigo do ambiente e dos animais

Na Beauty by Noor, o marketplace de beleza fundado por Andreia santos há três anos, a garantia é de que nenhum dos produtos à venda foi testado em animais. O maior objectivo, explicava a empresária, ao PÚBLICO, é “mostrar aos portugueses que existem produtos de qualidade e eficazes, que respeitam o meio ambiente e todos os seres”. E a oferta abrange quase toda a gama de cosmética, entre produtos capilares, cuidados de pele, e o bem-estar, com chás e suplementos.

Algumas das marcas à venda na plataforma são uma novidade no mercado português, como é o caso da Teami, uma marca norte-americana de cuidados de pele com ingredientes 100% naturais. É de destacar, por exemplo, também a marca dinamarquesa Grums, que utiliza a borra de café como base para os seus cosméticos.

Estes produtos cruelty-free, assinalava Andreia Santos, não são mais caros do que a cosmética convencional, excepto alguns que utilizem apenas ingredientes naturais (também uma aposta da Beauty by Noor).