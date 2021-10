O Esporão à frente do tempo

Fomos a Reguengos por causa de uma prova vertical de Private Selection. Copo para aqui, colheita para acolá, a dada altura estávamos mais interessados em perceber por que razão o Esporão é, há 34 anos, a marca de vinho com maior notoriedade em Portugal do que esmiuçar os taninos de um tinto de 2012 ou a acidez vibrante dos brancos de Semillon.

O sector do vinho é composto por empresas que se limitam a gerir o dia-a-dia (a maioria), empresas que andam ao sabor das modas (muitas), empresas atentas aos impactos das alterações climáticas (poucas), empresas que inovam a partir da diversidade vitícola (há uns quantos exemplos) e empresas cuja cultura organizacional assenta na definição de planos estratégicos no curto, médio e longo prazo. A Herdade do Esporão está neste último lote.