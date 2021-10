Uma mutação no ADN de Pizzi

“Quando jogamos como estou a fazer, com tantos jogadores ofensivos, não posso ter jogadores menos eficazes na reacção à perda da bola. Com Rafa e Pizzi, se o Benfica perde a bola são jogadores que, defensivamente, esqueçam…”. A frase é de Jorge Jesus, dita para explicar por que motivo Pizzi e Rafa não podem, na opinião do técnico, jogar juntos no 3x4x3 do Benfica.