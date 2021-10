Joanna e Les, Beryl, a feminista sem agenda, e a animação (com pouca festa) em Amarante

“Amarante, para quem não saiba, é um expediente de casta portuguesa para ser eterna”. Numa das ruas do centro histórico desta cidade no sopé do Marão, podemos ler esta e outras frases e aforismos de Agustina Bessa-Luís (1922-2019), a inscrever no imaginário da terra o nome de uma das suas figuras ilustres (a autora de A Sibila nasceu a pouca distância dali, em Vila Meã). Como podemos cruzar-nos com referências a dois outros vultos maiores de Amarante, Teixeira de Pascoaes (1877-1952), ou Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1918), eternizados na toponímia, em escultura ou no museu municipal…