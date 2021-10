FDA dos EUA autoriza vacina da Pfizer para crianças acima dos cinco anos

Fica a faltar a aprovação do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, mas as crianças podem começar a ser vacinadas já a partir da próxima semana. Vacina aprovada tem um terço da dose administrada aos maiores de 12 anos.

A agência reguladora do medicamento norte-americana, a Food and Drug Administration (FDA), deu esta sexta-feira a luz verde para a administração da vacina anticovid da Pfizer/BioNTech em crianças dos cinco aos 11 anos.

A decisão torna 28 milhões de crianças norte-americanas elegíveis para a inoculação contra a covid-19 e surge depois de um painel de conselheiros da FDA ter na terça-feira votado favoravelmente para recomendar esta autorização.

Antes de avançar a vacinação deste grupo etário, é ainda necessário o aval do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. Um painel consultivo deste organismo vai reunir-se na próxima semana para se pronunciar sobre a questão, sendo que é o director que terá a palavra final. É esperado que o CDC não levante obstáculos a esta recomendação e, caso isso se confirme, é possível que a vacinação de crianças dos cinco aos 11 anos comece já na próxima quarta-feira, 3 de Novembro, adianta o jornal New York Times.

A vacina autorizada pela FDA é uma dose de 10 microgramas da vacina da Pfizer, um terço dos 30 microgramas da dose administrada para todas as pessoas com 12 ou mais anos. Os conselheiros da FDA reconheceram que uma menor dose pode ajudar a mitigar alguns efeitos secundários raros.

Na reunião, os decisores prestaram atenção à taxa de inflamações cardíacas (miocardites) que têm sido ligadas à toma das vacinas da Pfizer/BioNTech e da Moderna, especialmente entre homens mais novos. Esta sexta-feira, a FDA disse que os benefícios da infecção superam os riscos.

Com a aprovação, os Estados Unidos juntam-se a uma curta lista de países que aprovaram a administração do medicamento em crianças com menos de 12 anos. A China, Cuba e os Emirados Árabes Unidos são outros dos países que já avançaram com esta autorização.

A vacina da Pfizer foi a primeira a ser autorizada para uso de emergência, em Dezembro de 2020, para pessoas com 16 ou mais anos. Em Maio foi autorizada para jovens dos 12 aos 15 anos, na mesma altura em que os Estados Unidos também começaram a vacinar este grupo etário. Segundo o CDC, a taxa de vacinação é mais baixa nos jovens desta faixa etária que nos grupos mais velhos.