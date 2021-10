PSD em silêncio à espera de explicações de Marcelo sobre data das legislativas

Direcção nacional do partido aproveitará a audiência que tem marcada para sábado com o Presidente da República para o questionar sobre o encontro que teve com Paulo Rangel na véspera de o Orçamento do Estado ter sido chumbado.

A direcção nacional do PSD aguarda com expectativa a audiência com o Presidente da República, marcada para sábado, e espera que Marcelo Rebelo de Sousa seja coerente consigo próprio e convoque as eleições legislativas antecipadas para meados de Janeiro, um calendário que, eventualmente, agradará a Rui Rio, mas que será menos favorável a Paulo Rangel, que esta semana reuniu assinaturas com vista à realização de um conselho nacional extraordinário do PSD que aprove a antecipação do congresso do partido para Dezembro.