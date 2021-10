G20 fixa meta de vacinação de 70% da população mundial em meados de 2022

Líderes das 20 maiores economias reúnem este fim-de-semana em Roma para discutir o combate à pandemia de covid-19 e a recuperação económica global, e lançar a cimeira do clima que arranca no domingo, em Glasgow.

Numa antecipação dos resultados da cimeira do G20, que vai decorrer em Roma no fim-de-semana, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou já esta quinta-feira o compromisso dos líderes das vinte maiores economias em ter 70% da população mundial totalmente vacinada contra a covid-19 em meados do próximo ano.