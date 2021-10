Real Sociedad chega-se à frente na liga espanhola

A Real Sociedad é o líder isolado da liga espanhola, depois de ter triunfado nesta quinta-feira na Galiza por 0-2 sobre o Celta de Vigo, em jogo a contar para a 11.ª jornada. Com este triunfo, a formação basca ficou sozinha no topo da classificação, com 24 pontos, mais três que Real Madrid e Sevilha, ambos com 21 pontos em dez jornadas.

Nos Balaídos, o Celta foi um adversário bem difícil de roer para a formação basca, que só na segunda parte conseguiu fazer funcionar o marcador, através de um golo do seu craque sueco Isak. A resposta dos galegos podia ter dado empate, mas foi a Real que voltou a marcar já perto do fim, por Elustondo, aos 79’.

Este está a ser um belo início de temporada para a Real Sociedad, que só perdeu na primeira jornada (4-2 com o Barcelona). Desde então, os bascos têm sido de uma enorme fiabilidade, com sete vitórias e três empates. Agora, irá defender a sua liderança no próximo fim-de-semana no dérbi do País Basco, em San Sebastián, frente ao Athletic Bilbao.