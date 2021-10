Barcelona despede o treinador Ronald Koeman

Presidente do clube segurou técnico holandês até ontem, mas derrota com o Rayo Vallecano foi a gota de água.

Há muito que Ronald Koeman era contestado devido aos maus resultados do Barcelona e a sua saída do comando técnico dos catalães era falada jogo após jogo, devido às fracas exibições e aos maus resultados, mas o presidente do clube, Joan Laporta, recusou sempre dar esse passo. Até ontem. A derrota em casa do Rayo Vallecano precipitou a saída do treinador holandês. Deixa uma equipa em crise, com três derrotas na Liga espanhola em dez jogos e uma classificação incomum (o Barcelona é 9.º), e a permanência na Liga dos Campeões em risco.

A saída de Koeman foi anunciada através de um comunicado, onde não há qualquer referência sobre o senhor que se segue. Esse é o trabalho seguinte para Laporta: encontrar um treinador que queira pegar numa equipa que é hoje uma sombra daquela que ainda há bem pouco tempo encantava a Europa. O Barcelona é hoje também um clube a viver uma grave crise financeira, o que também explica a actual situação, e foi isso que precipitou a surpreendente saída de Lionel Messi no Verão.

Com o Barcelona a cinco pontos do líder Real Madrid na Liga espanhola, é ainda muito cedo para dar como terminada a época para a equipa catalã, e nem tudo está perdido na Champions. O Barcelona, que perdeu com o Benfica na Luz por 3-0, está em terceiro lugar no Grupo E, mas ainda pode discutir a passagem à fase seguinte. Por isso, há certamente pressa em encontrar um sucessor para Ronald Koeman. E já há quem esteja na pole position, segundo a imprensa espanhola. O nome que mais insistentemente se fala em Espanha é o de Xavi Hernandez, brilhante médio que fez a sua carreira no Barcelona. Xavi é actualmente o treinador do Al Sadd, do Qatar. O seleccionador da Bélgica, o espanhol Roberto Martinez, também é apontado como uma forte hipótese.