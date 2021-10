A “edição definitiva” da discografia de José Afonso está aí, em marcha

Obra do cantautor chega pela primeira vez às plataformas digitais, tornando-se assim mais acessível às novas gerações. Três dos seus álbuns voltam a estar também disponíveis em vinil em fins de Novembro.

Chegam esta sexta-feira às lojas os primeiros discos físicos da anunciada reedição discográfica da obra de José Afonso (1929-1987), tida por “definitiva”: Cantares do Andarilho (1968) e Contos Velhos Rumos Novos (1969), ambos em CD, e este último com estreia simultânea nas plataformas digitais, onde o primeiro já fora disponibilizado. Traz Outro Amigo Também (1970) chegará entretanto a 26 de Novembro, altura em que ficarão disponíveis pela primeira vez as reedições em vinil destes três álbuns, os primeiros (num total de 11) que José Afonso gravou para Arnaldo Trindade, sob o selo Orfeu.