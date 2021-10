A Cimeira do Clima está a chegar. Guia para perceber porque razão ela é tão importante

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, admitiu que há a possibilidade de as coisas correrem mal em Glasgow. Os presidentes da Rússia, Brasil e China (três países no topo da lista dos emissores de gases com efeito de estufa) já fizeram saber que não vão estar presentes. O que está em causa na cimeira que arranca no dia 31 de Outubro e se prolonga pelo menos até dia 12?