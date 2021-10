Como olham para a actual luta climática os pioneiros do ambientalismo?

Envolveram-se nas greves estudantis – as da crise académica de 62, não as da crise climática. Ainda se lembram de um tempo em que as associações estavam proibidas, que não havia água potável nas torneiras e a indústria deixava o ar irrespirável. Foram os jovens da geração que lançou à terra as primeiras sementes do ambientalismo em Portugal. Neste episódio do P24 conversamos com a jornalista Inês Chaíça sobre a reportagem que revisitou alguns dos históricos da luta climática em Portugal.

