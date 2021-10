Covid-19: três mortes e 965 casos. Internamentos, incidência e R(t) sobem

A incidência subiu de 92,4 para 94,8 casos de infecção por 100 mil habitantes no país. Há 316 pessoas internadas, mais 15 que no dia anterior.

Portugal registou, esta terça-feira, 965 novos casos de covid-19 e três mortes associadas à doença, de acordo com o último relatório da Direcção-Geral da Saúde, divulgado esta quarta-feira.

No total, já se registaram 1.087.245 casos confirmados e 18.144 óbitos desde o início da pandemia, em Março de 2020.

O número de internamentos subiu pelo segundo dia consecutivo, com mais 15 doentes hospitalizados com covid-19 que no dia anterior, para um total de 316. Destes, 61 estão em unidades de cuidados intensivos, menos um que no dia anterior.

Relativamente à matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, Portugal está cada vez mais na “zona amarela”, com subidas tanto no R(t) – ou índice de transmissibilidade —​ como na incidência.

O índice de transmissibilidade está agora em 1,08, quer a nível nacional, quer apenas no continente. Já a incidência subiu de 92,4 para 94,8 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias no país — 94,9 no continente (estava em 92,8 na quarta-feira).