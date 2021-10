Os 11 dossiers ameaçados pela dissolução da Assembleia da República

A partir do momento em que a Assembleia for dissolvida, os trabalhos no Parlamento ficam comprometidos, nomeadamente os processos legislativos que estiverem em curso. Ou seja, mesmo que um diploma já tenha sido aprovado no plenário e seguido para o debate na especialidade, morre ali. Quem o propôs, terá de voltar a fazâ-lo na próxima legislatura. O fim destes processos legislativos junta-se assim ao pacote de medidas que estavam no Orçamento do Estado e que não avançam porque este foi chumbado.