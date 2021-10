Rui Rio: “Não é minimamente aceitável” que Marcelo tenha recebido Rangel para discutir eleições

O líder social-democrata reafirmou ainda que toda a bancada do PSD votará contra o OE2022, incluindo os três deputados do PSD-Madeira.

Para o líder do PSD, o encontro entre o Presidente da República e o candidato à liderança dos sociais-democratas, Paulo Rangel, no momento em que se debate a possibilidade de chumbo do Orçamento do Estado de 2022 para alegadamente discutir a data das eleições legislativas, não só é “estranho” como “não é minimamente aceitável” e "condiciona o país às directas do PSD”.

Rui Rio - que diz não ter sido ainda contactado pelo Presidente da República - discordou “frontalmente” da opção de Marcelo Rebelo de Sousa ter recebido Paulo Rangel nesta fase do processo. "Se o Presidente da República até ouve primeiro um candidato a um partido antes de ouvir os líderes dos próprios partidos...”, condenou antes de criticar a opção de Marcelo.

“Não é minimamente aceitável que o chefe de Estado receba e possa combinar uma coisa dessas [a data das eleições legislativas] com o líder da oposição interna”, considerou o líder social-democrata.

“Ainda por cima, as directas do PSD tiveram um presidente - que sou eu - que explicou devidamente ao conselho nacional que isto podia acontecer com alto grau de probabilidade. Não quiseram ouvir e quiseram impor aquilo que tacticamente lhes parecia dar mais jeito”, acusou.

Rui Rio comentava o encontro entre o Presidente da República e o candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, que de acordo com uma nota divulgada pela Presidência terá acontecido a pedido do eurodeputado social-democrata.

O líder do PSD - que soube do encontro entre Paulo Rangel e Marcelo Rebelo de Sousa pelos jornalistas - criticou a audiência dada a Paulo Rangel, notando com ironia que Rangel ainda nem sequer é candidato oficial, uma vez que ainda nenhum dos dois entregou as assinaturas necessárias para oficializar a candidatura. “Acho muito estranho que o Presidente da República receba um putativo candidato à liderança de um partido”, afirmou.

Rio diz que PSD-Madeira irá votar contra

O líder do PSD reafirmou ainda que os três deputados do PSD-Madeira irão votar contra o Orçamento do Estado 2022, afastando a hipótese dos sociais-democratas contribuírem para a viabilização do OE2022. “O PSD decidiu, através da sua comissão política nacional, votar contra o OE. A comissão política regional da Madeira também decidiu exactamente a mesma coisa, em consonância com a comissão política nacional”, declarou aos jornalistas, nos corredores da Assembleia da República, enquanto decorria a segunda parte do debate orçamental.

“Nós temos 79 deputados e os 79 deputados em obediência das directrizes da comissão nacional - a quem compete definir em muitas circunstâncias - está decidido há muito tempo. E é assim”, simplificou.

A incerteza em torno do sentido de voto dos deputados madeirenses surgiu depois Miguel Albuquerque, o líder dos sociais-democratas madeirenses, não fecha a porta a uma negociação com Lisboa, admitindo mesmo viabilizar o Orçamento.