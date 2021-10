Na despedida da “geringonça”, Costa quer continuar a ser o protagonista do futuro

Com a ameaça do chumbo do Orçamento do Estado para 2022 a pairar no ar, o ministro Pedro Nuno Santos foi o primeiro membro do Governo a entrar no hemiciclo e a dirigir-se aos líderes do PCP e do Bloco, já sentados nas bancadas, para os cumprimentar calorosamente. A imagem pode ser a da despedida da “geringonça” ou do princípio de um novo ciclo, minutos antes de o debate revelar já um ensaio de campanha eleitoral. António Costa garantiu que não se demite e até já desfez o tabu: será o líder do PS a ir às legislativas antecipadas se se confirmarem.