Costa agita fantasma do regresso da direita ao poder e sonha com maioria reforçada

Sem reviravoltas de última hora, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) foi chumbada na fase da generalidade com os votos contra do PSD, BE, PCP, PEV, Chega e IL. Os votos favoráveis da bancada do PS, as abstenções do PAN e das duas deputadas não inscritas não chegaram para salvar o Orçamento nem a “geringonça”, a solução de Governo forjada em 2015 que não conseguiu resistir ao embate do sétimo Orçamento, abrindo via a que todos se posicionassem já para o próximo ciclo político pois tudo aponta para a ida a eleições antecipadas.