Apoiantes de Rangel forçam conselho nacional extraordinário para antecipar congresso

Há delegados e conselheiros nacionais afectos à candidatura do eurodeputado social-democrata a recolher assinaturas com vista à convocação de um conselho nacional extraordinário do PSD.

A notícia de que Paulo Rangel estava a recolher assinaturas para a realização de um conselho nacional extraordinário do PSD para antecipar o congresso nacional do partido de Janeiro para Dezembro foi avançada esta quarta-feira pela SIC-Notícias.

Confrontado esta quarta-feira pelo PÚBLICO, o director de campanha, Pedro Esteves, disse não confirmar nem desmentir que estejam a ser recolhidas assinaturas para que a reunião magna dos sociais-democratas decorra durante o mês de Dezembro.

Pedro Esteves não quis adiantar mais nenhuma informação relativamente à antecipação do conclave. Afirmou apenas que a “candidatura de Paulo Rangel só actua perante cenários reais e, neste momento, não existe uma crise política, estamos numa pré-crise”.“Assim que houver uma crise, Paulo Rangel falará aos jornalistas”, disse, recusando qualquer informação sobre o encontro que o candidato à liderança do PSD teve terça-feira com o Presidente da República.

Paulo Rangel pediu para ser ouvido em Belém e a audiência ocorreu esta terça-feira – ao mesmo tempo que decorria o primeiro dia do debate do Orçamento do Estado e que sinalizou já o fim da “geringonça”. Rio e Rangel querem calendários diferentes e é Marcelo quem decide os timings.

Pouco depois de o PÚBLICO ter falado com o director de campanha de Rangel, a agência Lusa adiantava que dirigentes distritais e conselheiros nacionais que apoiam Rangel estão no terreno a recolher assinaturas. De acordo com o requerimento a que a Lusa teve acesso, a proposta defende que as eleições directas se mantenham a 4 de Dezembro e que o congresso nacional seja marcado entre os dias 17 a 19 de Dezembro, em vez de entre 14 e 16 de Janeiro de 2022, como previsto.

“A preparação e prontidão do PSD para as eventuais eleições legislativas antecipadas beneficiaria com a realização do Congresso Nacional do PSD em período mais próximo das eleições directas e ainda no mês de Dezembro de 2021”, adianta o requerimento, Questionada pela Lusa, a direcção de campanha da candidatura de Paulo Rangel não quis comentar esta iniciativa.

De acordo com os estatutos do PSD, o conselho nacional reúne ordinariamente de dois em dois meses e, em sessão extraordinária, a requerimento da comissão política nacional, da direcção do grupo parlamentar ou de um quinto dos seus membros.