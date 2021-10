A profecia da “geringonça” cumpriu-se

A profecia tinha um nome, “geringonça”. Estava condenada a cumprir-se assim. Se há mistério no seu desígnio, ele está no tempo da sua duração.

Há neste desfecho da votação do Orçamento do Estado o fantasma de uma profecia que se cumpriu. Importa muito saber se essa profecia foi ditada antes de se conhecer a proposta do Governo – ou se nasceu no momento em que as negociações se revelaram um embuste. Provavelmente, surgiu quando um partido social-democrata abraçou uma aventura de governo apoiando-se num partido comunista ortodoxo e num partido de esquerda intransigente na sua aversão ao mercado e ao liberalismo europeu.