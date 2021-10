Jogadores do Mirandela entram em campo com 11 cães que adeptos poderão adoptar

Os jogadores da equipa principal de futebol do Mirandela vão entrar em campo, no próximo domingo, acompanhados por 11 cães. O objectivo é a apelar à adopção de animais abandonados.

A direcção do clube de futebol transmontano aceitou o repto lançado pela Associação de Defesa Animal do Nordeste (ADAN) e junta-se à causa animal no jogo a contar para a série B do campeonato de Portugal, em que recebe o Vila Meã, no domingo, 31 de Outubro, às 15h, no Estádio de São Sebastião.

“Vá ao futebol e adopte um amigo de quatro patas” é o lema da iniciativa com que a ADAN encerra as actividades de comemoração do mês do animal, que decorreram ao longo de Outubro, como disse à Lusa Margarida Duque, membro da associação. Margarida Duque decidiu replicar uma acção de que teve conhecimento, nas redes sociais, organizada num país do Leste Europeu e a associação conseguiu congregar várias entidades nesta iniciativa que será “inédita em Portugal”.

A ADAN, que tem sede em Mirandela, no distrito de Bragança, contactou o Centro de Recolha Oficial (CRO) da Terra Quente Transmontana e o veterinário municipal seleccionou os 11 cachorros e cães para a iniciativa “jogar para adoptar”, que conta com o apoio da Câmara de Mirandela na promoção.

Romanian footballers taking to the field with rescue dogs during a project trying to help find them forever homes. ?? pic.twitter.com/qdZK4I12kg — PurelyFootball®? (@PurelyFootball) September 16, 2021

Segundo Margarida Duque, a equipa do Sport Clube de Mirandela entrará em campo, cada jogador acompanhado de um cão, para sensibilizar o público a adoptar animais abandonado e não a comprar.

No intervalo do jogo, os animais voltam a desfilar em campo e, quem estiver interessado, pode fazer a adopção gratuitamente no estádio, onde vão estar elementos da ADAN, com a garantia de que os animais estão registados, desparasitados, esterilizados, com as vacinas em dia e com “chip”. A ADAN, e todos os parceiros envolvidos, pretende “com este evento inovador a nível nacional sensibilizar para o não abandono de animais e para promoção da adopção responsável”.

O presidente do Sport Clube de Mirandela, Carlos Correia, garantiu à Lusa que a resposta ao repto da associação foi imediatamente afirmativa. “Estamos sempre abertos a estas iniciativas, sempre solidários e fica bem à instituição (clube)”, declarou à Lusa.

Da parte dos jogadores, o presidente assegurou que “estão sempre dispostos a ajudar”. Para o presidente do clube, “era bom que se conseguisse adoptar, pelo menos, quatro ou cinco animais”. Carlos Correia só lamenta as previsões de chuva para a tarde do próximo domingo, na esperança, contudo, de que ela não afaste o público do estádio de São Sebastião, em Mirandela.