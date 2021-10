Marcelo: a mão visível que atua no PSD

O Presidente recebeu um dos opositores ao líder do PSD na véspera da votação do OE, aparentemente, para discutir o calendário das legislativas. Ficou evidente que Marcelo é uma mão visível no processo interno do PSD, o que se reputa de gravíssimo e coloca muito mal o chefe de Estado.

1. A crise política instalada com o chumbo do Orçamento de Estado (OE) só começou a ser visível para muitos a partir do momento em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou ao país, sem tirar nem pôr, que um chumbo do OE levaria inevitavelmente à dissolução da Assembleia da República. Marcelo não colocou condições, cenários, determinou sim o destino do país. Tão depressa o fez que se deve ter arrependido de imediato, quando percebeu que isso teria duas consequências evidentes. A primeira, que o país poderia entrar numa situação de ingovernabilidade, porque não é claro que novas eleições concedam a qualquer força política uma maioria clara, atenta a fragmentação do voto a que se tem assistido. A segunda consequência, talvez a que menos antecipou, é que as suas palavras poderiam interferir claramente no processo eleitoral interno no PSD e Marcelo acompanhava desde há muito, aparentemente, o processo no PSD, quiçá muito mais do que imaginamos.