Primeiro-ministro sudanês deposto foi libertado pelos militares

Líder da insurreição militar disse que derrube do governo interino foi justificado para evitar uma “guerra civil”. Dez pessoas morreram em confrontos com as forças de segurança.

O primeiro-ministro sudanês, Abdalla Hamdok, deposto no início da semana pelo Exército, foi libertado ao final desta terça-feira.

Hamdok era o líder civil do Conselho Soberano, o órgão que funcionava como governo interino do Sudão desde o derrube do ditador Omar al-Bashir em Abril de 2019, mas foi deposto pelos militares na segunda-feira. Depois de se ter recusado a apoiar a iniciativa do Exército, o político e a mulher foram levados para um local desconhecido onde permaneceu mais de 24 horas.

O gabinete de Hamdok confirmou a libertação e especificou que o dirigente regressou à sua residência em Cartum onde se encontra sob “forte segurança”, mas revelou que outros membros do Conselho Soberano ainda se encontram detidos.

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, conversou com Hamdok logo após a sua libertação e reiterou os apelos para que os restantes políticos civis sigam o mesmo exemplo.

Na segunda-feira, os militares liderados pelo general Abdel Fattah al-Burhan derrubaram o Conselho Soberano, afastando todos os dirigentes civis que o integravam. Burhan disse que a intervenção militar serviu para evitar uma “guerra civil” e rejeitou denominá-la como um golpe.

“A experiência dos últimos dois anos mostrou que a participação de forças políticas no período de transição é defeituosa e promove o conflito”, afirmou Burhan durante uma conferência de imprensa. O general prometeu a marcação de eleições para Julho de 2023.

A coexistência entre a facção civil e a militar mostrava sinais de desgaste há já vários meses, com o governo interino a denunciar uma tentativa de golpe pelo Exército aliado a sectores que permanecem fiéis a Bashir.

A tomada do poder pelos militares recebeu forte condenação a nível internacional. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu o fim daquilo a que chamou de “epidemia de golpes de Estado”. “O povo sudanês mostrou muito claramente o seu desejo intenso de reformas e democracia”, acrescentou Guterres.

A interrupção do processo de transição política no Sudão pode fazer regressar o isolamento internacional a que a ditadura de Bashir, entre 1989 e 2019, havia votado o país africano. Os EUA anunciaram o congelamento de uma linha de ajuda financeira no valor de 700 milhões de dólares (603 milhões de euros) e a União Europeia disse estar a ponderar o mesmo.

No terreno, continuam as manifestações contra o golpe militar que têm ganho cada vez mais força. Esta quarta-feira, associações de trabalhadores da petrolífera estatal Sudapet e sindicatos de médicos anunciaram o apoio ao movimento de protesto e marcaram uma greve para forçar os militares a restituir o poder aos civis.

Para sábado está marcada uma grande marcha em Cartum que pretende atrair milhões de pessoas contra a intervenção militar, de acordo com as associações de moradores que a estão a organizar.

Desde segunda-feira que pelo menos dez pessoas morreram durante os confrontos com as forças de segurança que tentam reprimir os protestos. Várias ruas na capital e na cidade-gémea de Omdurman estão bloqueadas pelos manifestantes que têm erguido barricadas.