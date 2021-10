Rui Moreira volta a ficar com a Cultura e junta Finanças à Economia e Urbanismo à Habitação

Há algumas alterações na organização do novo executivo municipal da Câmara do Porto. Reeleito para um terceiro mandato, Rui Moreira já distribuiu os pelouros pelos seus cinco vereadores e há algumas novidades a destacar, a começar pelo próprio presidente, que vai continuar a tutelar o pelouro da Cultura que agora passa a chamar-se Cultura, Conhecimento e Relações Internacionais.

Para além destes pelouros, ficam directamente dependentes do presidente da autarquia, eleito pelo movimento independente, as seguintes unidades orgânicas: Direcção Municipal da Presidência, Departamento Municipal de Gestão Cultural, Departamento Municipal para Descentralização Administrativa e Polícia Municipal.

Rui Moreira, que já tinha admitido fazer uma redistribuição das pastas no seu último mandato – assumiu esse cenário numa entrevista ao PÚBLICO –, foi mesmo obrigado a reorganizar o novo executivo municipal saído das recentes eleições autárquicas uma vez que Fernando Paulo, que tutelava a Habitação, a Educação e a Coesão Social, acabou por não ser eleito.

Fernando Paulo, que foi director municipal da presidência, era considerado o “vereador melhor preparado e com mais experiencia política” da actual maioria. Ao que o PÚBLICO apurou, vai fazer uma licença sabática para terminar o doutoramento.

De acordo com o despacho do presidente da Câmara do Porto, a que o PÚBLICO teve acesso, o número dois de Rui Moreira, Filipe Araújo, vai acumular as funções de vice-presidente da Câmara do Porto como os pelouros do Ambiente e Transição Climática e Inovação e Transição Digital.

Catarina Araújo, número três da lista liderada pelo independente à Câmara do Porto, mantém a Juventude, Desporto, os Recursos Humanos e os Serviços Jurídicos e herda o pelouro da Educação, que tinha sido entregue a Fernando Paulo no anterior mandato.

Relativamente a Ricardo Valente, a novidade é que vai ficar com a tutela das Finanças, que estavam com Rui Moreira. À excepção deste pelouro, o vereador, que chegou a integrar a lista de Luís Filipe Menezes à Câmara do Porto (2013), mantém a Economia e Emprego, o Turismo e Comércio.

Quanto a Pedro Baganha, que entre 2013 e 2017 foi adjunto do socialista Manuel Correia Fernandes na vereação do Urbanismo, é, de novo, o vereador deste pelouro e do Espaço Público, a que se junta agora a Habitação.

Neste mandato, também a vereadora Cristina Pimentel vai ter mais responsabilidades executivas. Ao pelouro dos Transportes e à Protecção Civil junta agora a Acção Social, que esteve com Fernando Paulo.

Rui Moreira recandidatou-se praticamente com a mesma equipa que foi sufragada pelos portuenses há quatro anos, mantendo os sete primeiros nomes da lista para o executivo municipal. Nos 11 primeiros lugares há cinco mulheres, três do CDS e duas independentes. A aposta em novos rostos ficou-se pela lista para a Assembleia Municipal do Porto.