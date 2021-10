Rui Moreira vai à Universidade do Porto buscar chefe de gabinete

O director da licenciatura em Ciências da Comunicação e também director do mestrado de Ciências da Comunicação da Universidade do Porto (UP), Vasco Ribeiro, é o novo chefe de gabinete de Rui Moreira, reeleito há um mês presidente da Câmara Municipal do Porto. O professor assume a partir desta terça-feira as suas novas funções, que decidiu acumular com a docência.

Depois de ter exercido, também a convite de Rui Moreira, as funções de director de campanha nas recentes eleições autárquicas, Vasco Ribeiro aceitou o novo desafio lançado pelo autarca independente, de quem é amigo pessoal.

O convite surgiu já há algum tempo, mas o professor da UP pediu alguns dias para pensar uma vez que queria acumular as novas funções com a docência. Foi como assistente convidado, em 2002, que ingressou na carreira docente e, 12 anos depois, passou a professor auxiliar. A sua carreira profissional cruzou-se com muitas empresas. A Associação Nacional dos Jovens Empresários - onde foi, inclusive, um dos responsáveis pela promoção mediática do Portugal Fashion - abriu-lhe as portas como assessor de imprensa.

É pela mão de Rui Moreira que o professor, mestre em Jornalismo Político pela Faculdade de letras da Universidade do Porto, regressa à Câmara do Porto, uma autarquia que conhece bem por dentro e por fora. Entre 1999 e 2002, Vasco Ribeiro foi o responsável pelo Gabinete de Comunicação da Câmara do Porto, tendo sido assessor de imprensa do então presidente do município, Nuno Cardoso, que viria a ser foi condenado a três anos de prisão com pena suspensa por crime de prevaricação. Posteriormente, foi coordenador do gabinete de imprensa da bancada parlamentar do PS na Assembleia da República durante o XVIII Governo Constitucional (2009-2011). Mais recentemente, entre Setembro de 2020 e Abril de 2021, Vasco Ribeiro regressou à Assembleia da República, mas desta vez para adjunto do presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis.

Amigo pessoal de Rui Moreira, o novo chefe de gabinete da Câmara do Porto vai substituir Helena Tavares, que integrou a lista do Porto, o Nosso Movimento à Câmara, não tendo sido eleita. A renumeração do chefe de gabinete de apoio à presidência é igual a 90% da remuneração de base do vereador a tempo inteiro, em regime de exclusividade, da câmara municipal correspondente.