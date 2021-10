Margarida Martins alvo de buscas. Polícia Judiciária está na Junta de Arroios

A Polícia Judiciária está a fazer buscas na Junta de Arroios, em Lisboa, no âmbito de uma investigação a alegados crimes económico-financeiros e de usufruto pessoal de bens públicos que terão ocorrido durante os mandatos de Margarida Martins, a ex-autarca socialista que perdeu as eleições a 26 de Setembro.

As diligências estão a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção daquela polícia criminal, confirmou o PÚBLICO. O inquérito judicial é conduzido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa.

De acordo com informações recolhidas pelo PÚBLICO, as buscas estarão sobretudo relacionadas com dois processos que há muito levantavam dúvidas na freguesia. Por um lado, a compra de cimento em doses consideradas excessivas. Por outro, a contratação de empresas para a manutenção de espaços verdes.

Neste último caso, o Tribunal de Contas elencou várias ilegalidades num relatório de Outubro do ano passado. A junta dividiu os espaços verdes da freguesia por dois lotes, o que os juízes consideraram ser uma estratégia para fugir à necessidade de concursos públicos, e fez contratos por ajuste directo com várias empresas com os mesmos donos. Como o PÚBLICO revelou, antes de celebrar esses contratos a autarquia fez consultas ao mercado que apenas envolviam empresas do mesmo grupo. A auditoria do Tribunal de Contas seguiu para o Ministério Público.

Já o chamado “caso dos cimentos”, como ficou conhecido nos meandros autárquicos da capital, diz respeito à compra deste material em quantidades muito superiores às necessidades. O caso, que começou por ser noticiado pelo Expresso, remonta a 2017, quando o segundo executivo de Margarida Martins tomou posse e começou a ver aparecer sete orçamentos por pagar a uma empresa de materiais de construção. O valor das compras foi considerado anormal, mas as facturas foram pagas, o que gerou mal-estar entre os eleitos e foi um dos motivos que levou à demissão de três vogais no fim de 2018.

Depois de ter feito um inquérito interno que apontava falhas no controlo de compras, a junta fez queixa ao Ministério Público, suspeitando que tinha havido conluio entre um funcionário e a empresa de materiais, mas o inquérito judicial acabou por ser arquivado com críticas à própria autarquia. No despacho de arquivamento, o procurador acusa-a de “descontrolo nos procedimentos” pois “não existia qualquer confrontação dos materiais, valores e quantidades com as obras e arranjos efectivamente realizados”. Os eleitos da assembleia de freguesia pediram a reabertura da investigação.

Margarida Martins foi presidente da Junta de Arroios entre 2013 e 2021. A poucos dias das eleições deste ano, a revista Sábado divulgou uma investigação que mostrava a autarca a fazer compras pessoais no Mercado 31 de Janeiro com recurso a um carro e a funcionários da junta. Candidata a um terceiro mandato pelo PS, a ex-dirigente da Abraço acabou derrotada por Madalena Natividade, da coligação Novos Tempos, que tomou posse na semana passada.