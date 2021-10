Agora já pode carregar o seu passe dos transportes de Lisboa no telemóvel

Desde terça-feira que já pode carregar o seu passe Navegante (antigo Lisboa Viva) através de uma aplicação para smartphones, evitando assim ter de recorrer às máquinas de carregamento, bilheteiras e multibancos, enfrentando, nalguns casos, filas. A app permite ainda comprar bilhetes para os comboios da Fertagus e os autocarros da SulFertagus.

Para renovar ou comprar a assinatura do seu passe municipal ou metropolitano no telemóvel, tem de instalar a Pick Hub, app desenvolvida pela startup portuense Ubirider. Depois de se registar e adicionar o método de pagamento (cartão de crédito/ débito ou MB Way), terá de activar a tecnologia NFC e encostar o Navegante ao seu smartphone para que seja feita uma leitura do cartão.

Para já não é possível carregar o Navegante Família na aplicação, mas o utilizador pode renovar a assinatura de mais do que um cartão na mesma conta, disse Maria João Neves, da start-up, ao PÚBLICO.

Esta terça-feira foi ainda relançada a MobiCascais, a aplicação que permite planear viagens dentro ou fora do concelho, cuja base tecnológica foi também desenvolvida pela Ubirider. Para além de transportes públicos, a MobiCascais integra bicicletas, trotinetes, estacionamentos de superfície e táxis. O utilizador da app pode comprar bilhetes diários ou de 30 dias, tanto para si como para quem o acompanha.

“A existência destes serviços, muito mais convenientes, é fundamental para voltar a atrair pessoas para os transportes públicos e, desta forma, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e das cidades”, afirma a Ubirider, em comunciado.

Ambas as aplicações podem ser descarregadas de forma gratuita na App Store ou no Google Play.