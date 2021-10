Billie Eilish lança apelo a dias da COP26: “Temos de nos manter unidos e erguer a voz para salvar o nosso planeta”

A jovem estrela da pop alternativa Billie Eilish juntou-se com cientistas do grupo Arctic Basecamp, esta terça-feira, apelando aos líderes mundiais para que se unam e tomem medidas urgentes na cimeira climática COP26 da ONU, que se realiza, em Glasgow, Escócia, entre 31 de Outubro e 12 de Novembro.

A cantora gravou uma mensagem em vídeo com o actor Rainn Wilson, o Dwight da versão americana da série The Office, o explorador Levison Wood e o fotógrafo de vida selvagem Robert Irwin, filho do falecido conservacionista australiano Steve Irwin.

“Este ano, os nossos líderes estão a decidir as acções globais necessárias sobre a emergência climática ambiental numa década crítica para o nosso planeta”, disse Eilish. “Temos de estar juntos e erguer a voz para salvar o nosso planeta, não apenas por nós, mas pelas gerações futuras, e precisamos de acções urgentes, e urgentes agora, e de trabalhar juntos como um só.”

O Reino Unido lançou a cimeira como a última grande oportunidade para os países se comprometerem a tomar medidas para abrandar o aumento das temperaturas. E para Rainn Wilson basta “coragem” para o conseguirem. “É disso que os nossos líderes mundiais precisam mais do que tudo. As decisões que tomam sobre a crise climática na próxima década são as decisões mais importantes da história do nosso planeta”, reflectiu Wilson.

O Arctic Basecamp foi fundado por Gail Whiteman, uma cientista que estuda a forma como os decisores fazem sentir as ameaças ambientais, tais como as alterações climáticas. O grupo montou um campo de tendas para cientistas no Fórum Económico Mundial em Davos e estará presente na cimeira da COP26.

“Esta é uma crise e o Árctico está a soar o alarme. É tempo de os líderes mundiais se reunirem para criar uma verdadeira mudança que garanta um futuro seguro para a humanidade”, considerou Whiteman numa declaração.