Lexus NX, o futuro é minimalista

Agarrámos nas rédeas do NX de segunda geração e a comunicação foi perfeita. Amplo e minimalista, elegante e selvagem, eis o futuro — que é o presente — da marca nipónica.

Sete anos depois de lançar o primeiro NX e de vender aproximadamente um milhão de unidades globalmente, a Lexus lançou o NX de segunda geração, urbano, elegante e de aparência quase selvagem, um crossover com requintes de ficção científica com um papel muito importante na visão da divisão de luxo dos japoneses da Toyota para o futuro e para as ambições de crescimento da marca na Europa e em Portugal.