Filme promocional das Aldeias Históricas de Portugal eleito o melhor do mundo

O novo filme promocional das Aldeias Históricas de Portugal venceu o prémio Melhor Filme de Turismo do Mundo - Escolha do Público na maior competição de filmes do género à escala mundial.

De Corpo e Alma, o novo filme promocional das Aldeias Históricas de Portugal, foi o mais votado pelo público, vencendo o prémio de Melhor Filme de Turismo do Mundo - Escolha do Público 2021, uma competição organizada anualmente pelo Comité Internacional de Festivais de Filmes de Turismo (CIFFT), a maior do género à escala mundial.

O filme, produzido pela Lobby Films and Advertising, e realizado por Telmo Martins, foi a produção mais votada – com 8133 votos em 30 países. Estavam em concurso 40 vídeos oriundos de 16 países diferentes, incluindo outros sete portugueses.

“Com uma narrativa marcante e personagens que fizeram História, como os reis D. Dinis, D. João, e Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil e nasceu e cresceu em Belmonte, uma das 12 Aldeias Históricas de Portugal, o filme De Corpo e Alma leva o espectador numa viagem intensa pelas Aldeias Históricas de Portugal, explorando a visão, a audição e o coração”, descreve a organização na página oficial.

Em comunicado, Dalila Dias, coordenadora executiva das Aldeias Históricas de Portugal, considera que “as conquistas na vida das Aldeias Históricas de Portugal são o pretérito perfeito e imperfeito” e “a prova mais evidente de que as conquistas continuam é o prémio ‘Melhor Filme de Turismo do Mundo - People's Choice'”. “É uma forma de fazermos jus aos nossos antepassados pelo legado, de agradecermos às comunidades que habitam nas Aldeias Históricas e de consciencializarmos as gerações mais novas para fazerem perdurar esta identidade”, acrescenta.

A responsável sublinha que através da sétima arte é possível “imortalizar as histórias e estórias de 12 Aldeias Históricas de Portugal - um destino que são 12” e acredita que esta distinção “em muito contribuirá para o robustecimento das indústrias culturais e criativas no território”.

O realizador Telmo Martins, da Lobby Films and Advertising, comentou que “vencer uma competição deste altíssimo nível, com reconhecimento a nível mundial e comparada aos Óscares dos Filmes de Turismo” o deixa “profundamente feliz e com a sensação de dever cumprido”.

“Este prémio atesta, ainda, a qualidade do filme produzido, entre tantos de grande qualidade. Inevitavelmente, não nos podemos esquecer que o objectivo da produção deste filme é promover o incrível produto Aldeias Históricas de Portugal, a sua identidade, história, beleza e atmosfera. São realmente 12 aldeias únicas no mundo, que chegam mais longe e permitem uma gigante promoção com este valioso prémio”, remata.

Criado em 1989, o Comité Internacional de Festivais de Filmes de Turismo (CIFFT) reúne “os melhores festivais de filmes de turismo dos quatro continentes” naquela que é tida como a iniciativa “de maior prestígio" na indústria de marketing de vídeos de viagem. Através da divulgação, reconhecimento e entrega de prémios, procura “incentivar os destinos turísticos a alcançar a excelência na promoção dos seus produtos, serviços e locais através do vídeo”.

A quarta edição do prémio Melhor Filme de Turismo do Mundo - Escolha do Público foi, uma vez mais, feita através de votação online, a nível mundial, realizada de 1 a 25 de Outubro, e surge como um preâmbulo para o Grande Prémio, onde competem os vencedores dos “14 melhores festivais de cinema de turismo do mundo”. Os três filmes mais pontuados em cada uma das temáticas nas diferentes competições ao longo do ano são galardoados neste grande prémio final de acordo com a pontuação obtida. No ano passado, o VidaMar Resort Hotel Algarve foi um dos vencedores, na categoria Turismo e Serviços.

O filme De Corpo e Alma é uma iniciativa apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE), e retrata as 12 localidades integradas na rede Aldeias Históricas: Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso.