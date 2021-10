Exclusivo LaFerrari vai a leilão e pode chegar ao dobro do valor da venda em novo

Quando o LaFerrari foi construído, 499 unidades foram comercializadas por cerca de 1,3 milhões de euros cada, sendo que antes de estarem concluídas já todas tinham dono. Mas haveria uma 500.ª unidade que ficou fora do catálogo comercial: foi produzida para ser leiloada, tendo sido arrematada por mais de 6,6 milhões de euros, valor que teve como destino as vítimas do sismo de magnitude 6,2 na escala de Richter que atingiu o centro de Itália em Agosto de 2016 e que resultou em 299 mortos e milhares de desalojados.

Agora, há uma outra unidade dessa edição exclusiva que vai a leilão. Trata-se de uma unidade ainda mais única pelo facto de a sua cor ter sido um pedido especial do cliente, mas também por, ao fim de cinco anos, estar praticamente nova: o conta-quilómetros contabiliza apenas 1477km. O valor final é difícil de prever, mas deverá ser acima dos 2,6 milhões de euros, o dobro do preço oficial em 2016.

O coração do LaFerrari é um V12 de 6,3 litros, montado na traseira, a debitar 789cv e com o redline nas 9250rpm. Mas os engenheiros da marca italiana acharam que podiam fazer melhor e juntaram um motor eléctrico derivado da tecnologia KERS, "roubada" à Fórmula 1, adicionando 161cv, disponíveis a rotações baixas. Resultado: o LaFerrari saiu para a rua com 949cv e um binário máximo de 900 Nm, acelerando de 0 a 100 km/h em 2,4 segundos. Os 400 metros cumprem-se em 9,7 segundos, o que o coloca à frente de colossos como o Porsche 918 ou o Bugatti Veyron.

O automóvel que vai agora a leilão está, segundo a Sotheby’s, "incrivelmente bem conservado", revelando "uma vida de cuidados" dos seus dois anteriores proprietários. Distribuído em 2016 ao revendedor autorizado da Ferrari Niki Hasler para entrega ao cliente, este LaFerrari foi adquirido novo por um coleccionador sediado na Suíça, e foi encomendado com uma cor especial e interiores feitos à medida.

Dois anos depois, o LaFerrari foi para o Reino Unido, onde tem vivido em garagem, com raras aparições públicas.

Acompanhado por um conjunto completo de malas de viagem, um conjunto de ferramentas e manuais do proprietário, o LaFerrari está documentado com um historial completo de serviço conduzido pelos concessionários autorizados Niki Hasler, na Suíça, e Maranello Concessionaires, no Reino Unido.