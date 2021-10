Ritmo de crescimento dos depósitos abranda pelo quinto mês consecutivo

A poupança dos portugueses continua a aumentar, mas a um ritmo mais lento. O montante total dos depósitos dos particulares em bancos residentes cresceu 6,9% em Setembro face ao mesmo mês de 2020, para 169.200 milhões de euros, desacelerando relativamente aos 7,1% do mês anterior, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Trata-se do quinto mês de desaceleração dos depósitos, que coincide com o levantamento das medidas restritivas relativamente à pandemia de covid-19.

De acordo com o BdP, “o crescimento dos depósitos das famílias junto da banca tem apresentado uma tendência e valores próximos dos da área do euro”.

Em aceleração estão os pedidos de crédito à habitação, que cresceram 4,3% em Setembro, face ao mesmo mês de 2020, ligeiramente acima dos 4% do mês anterior, para 96 mil milhões de euros.

Já os empréstimos ao consumo cresceram 1,5% face a Setembro de 2020, fixando-se em 19.100 milhões de euros, acelerando face ao aumento de 1,3% do mês anterior.

Os empréstimos às empresas cresceram 5,1%, para 76.300 milhões de euros, após terem aumentado 5,3% em Agosto. “O ritmo de crescimento dos empréstimos às empresas voltou a diminuir pelo quinto mês consecutivo. Ainda assim, os empréstimos às empresas têm aumentado a um ritmo superior ao observado na área do euro”, refere o BdP.

Já os montantes de depósitos que as empresas detêm nos bancos residentes em Portugal cresceram 14,6% em relação a Setembro de 2020, para 58.800 milhões de euros, o que compara com um aumento de 16,4% no mês anterior.