Leilão do 5G termina com encaixe de 566 milhões

O leilão do 5G terminou esta quarta-feira com uma receita global de 566 milhões de euros.

Segundo a informação divulgada pela Anacom, a fase de licitação principal chegou ao fim. “O montante total atingido ascende a 566,802 milhões de euros”, indicou a entidade reguladora presidida por João Cadete de Matos. As empresas que compraram lotes foram, de acordo com a Anacom, a Nos, a Nowo, a Meo, a Dense Air, a Vodafone e a Dixarobil.

Foram precisos 201 dias de licitação para se decidir quem vai ficar com as novas frequências de telecomunicações para o 5G. A Anacom anunciou esta quarta-feira que a fase principal do leilão chegou ao fim, com um valor total de receita que mais que duplicou os 238 milhões de euros do valor de reserva de espectro.

A primeira fase do leilão - que se destinou apenas a novas empresas no mercado e recaiu sobre frequências para o 3G e 4G - terminou a 11 de Janeiro, com um encaixe de 84 milhões de euros.

A segunda fase, conhecida como a fase principal porque as licitações recaíram essencialmente sobre os direitos de utilização de frequências do 5G e envolveram as três principais empresas do mercado, Nos, Vodafone e Meo, arrancou no dia 14 de Janeiro e arrastou-se até esta quarta-feira, dia 27 de Outubro, com mudanças de regras pelo meio e providências cautelares das empresas contra o regulador.

Já mais recentemente, a demora na conclusão do leilão mereceu duras críticas do primeiro-ministro à Anacom, tendo António Costa afirmado no Parlamento que o modelo “inventado pela Anacom” para o procedimento foi o “pior possível”, provocando um “atraso imenso” ao desenvolvimento da rede em Portugal.

Mas a licitação chegou agora ao fim, embora seja necessário esperar mais algumas semanas até que todo o processo se conclua.

“O leilão prossegue nos termos do respectivo regulamento, com as fases de consignação e atribuição dos direitos de utilização, processo que inclui a audiência prévia dos candidatos e licitantes e decisão final do Conselho de Administração da Anacom”, adiantou o regulador.

A Nos foi a primeira empresa a declarar-se como “vencedora do leilão 5G”. Em comunicado, a empresa presidida por Miguel Almeida revelou que investiu 165 milhões de euros na compra das frequências para a quinta geração móvel.

A operadora controlada pelo grupo Sonae (dono do PÚBLICO) frisou que foi a “empresa com maior quantidade de espectro adquirido e o mais elevado investimento de todos os participantes, cumprindo em absoluto todos os objectivos traçados na sua estratégia para a quinta geração de redes móveis”.

A Nos detalha que “adquiriu todo o espectro possível para a exploração da nova tecnologia: 100 MHz na faixa dos 3,6 GHz e 2x10 MHz na faixa de 700 MHz, adquirindo também 2x5 MHz na faixa dos 2100 MHz e 2x2 MHz na faixa dos 900 MHz para reforço da sua rede 4G e melhoria da qualidade do serviço em todo o território nacional”.