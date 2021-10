Sp. Braga forçado a vencer o Paços na Taça da Liga

Com um triunfo por dois golos de diferença, os bracarenses apenas precisam de um empate com o Boavista na última jornada do Grupo C.

Sp. Braga e Paços de Ferreira encerram este noite (20h15, SPTV1) a segunda jornada da Taça da Liga, num jogo onde a pressão estará do lado dos bracarenses. Finalista na edição da época passada, a equipa minhota precisa de vencer os pacenses no seu estádio por dois golos de diferença para chegar à última jornada do Grupo C - no Estádio do Bessa, contra o Boavista -, a necessitar de apenas um empate para garantir um lugar nas meias-finais.

Com o Paços de Ferreira a ter já pé e meio fora da prova após perder na 1.ª jornada em casa frente ao Boavista (1-2), o duelo desta noite terá para o Sp. Braga “características de uma final”. As palavras foram de Carlos Carvalhal que, na antevisão da estreia da sua equipa na competição, reconheceu que “não há grande margem de erro” para os minhotos.

A meio de uma sequência de sete jogos em apenas 21 dias, os bracarenses sabem que para chegarem à última jornada no Bessa com a possibilidade de garantirem a qualificação com dois resultados (vitória ou empate), terão de derrotar o Paços de Ferreira pela diferença de dois golos ou pela margem mínima, desde que marquem pelo menos por três vezes.

Para Carvalhal, para alcançar esse objectivo, o Sp. Braga tem de “estar ao melhor nível, frente a um adversário competitivo”. “Já defrontámos duas vezes o Paços esta época. Primeiro num jogo de preparação e depois no campeonato. Foram partidas muito equilibradas. Estamos à espera de um adversário aguerrido, mas queremos vencer”, perspectivou o treinador dos “arsenalistas”.

Do outro lado, mesmo admitindo que a derrota no primeiro jogo “mexe com as contas do apuramento”, Jorge Simão diz que preparou o Paços de Ferreira “para vencer” em Braga, acrescentando que “jogará quem merece jogar”.

Porém, do lado dos pacenses, é certa a ausência de Stephen Eustáquio, Diaby, Marco Baixinho e Antunes, que serão poupados nesta partida pelo treinador, enquanto o médio Nuno Santos, expulso na última jornada frente ao Arouca, também ficará de fora por estar a cumprir castigo.