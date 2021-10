Juventus deixa escapar um ponto nos “descontos”

Depois de um início de campeonato difícil, com um empate e três derrotas, a Juventus somou seis jogos consecutivos a vencer. A sequência sofre, agora, mais um contratempo, depois do empate com o Inter de Milão na última jornada.

A retoma exibicional da Juventus sofreu nesta quarta-feira mais um revés. A equipa de Turim foi derrotada em casa pelo Sassuolo, por 2-1, em jogo da ronda 10 da Liga italiana. Com este resultado, a Juventus não só não ataca os lugares de acesso à Liga dos Campeões como pode cair para o oitavo lugar do campeonato, com 15 pontos. Já o Sassuolo mantém o nono, com menos um.

Depois de um início de campeonato difícil, com um empate e três derrotas, a Juventus somou seis jogos consecutivos a vencer. A sequência sofre, agora, mais um contratempo, depois do empate com o Inter de Milão na última jornada.

A equipa do Sassuolo manteve a matriz que lhe é reconhecida e foi a Turim assumir o controlo do jogo, sem medo da construção desde trás. A Juventus, por outro lado, teve um 4x4x2 muito preso de dinâmicas e com raras oportunidades de golo – a única para registo foi um remate ao poste de Dybala, aos 37’.

O Sassuolo não teve muitas mais – houve uma de Berardi, aos 19’ –, mas pareceu sempre mais confortável e ofensivo. Aos 44’ surgiu a recompensa. Uma boa jogada colectiva, como é apanágio desta equipa, permitiu uma tabela e um passe entre o central e o lateral, finalizado por Frattesi.

Na segunda parte a Juventus fez entrar Juan Cuadrado e tornou-se mais perigosa. Houve oportunidades para o próprio Cuadrado, aos 58’, Dybala, aos 60’, e Chiesa, aos 61’.

O empate surgiu aos 76’, num cabeceamento de McKennie, após cruzamento de Dybala. Quando a Juventus se balanceava para o ataque, à procura da vitória, o Sassuolo chegou ao triunfo com um golo de Maxime López, “picando” a bola por cima de Perin.