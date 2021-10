Falcao indica a Koeman a porta da saída

Se o futuro de Ronald Koeman no Barcelona já estava em dúvida, a partir desta quarta-feira está ainda mais. A equipa catalã sofreu mais uma derrota nesta temporada, desta feita no terreno do Rayo Vallecano. O autor da proeza foi o ex-FC Porto Radamel Falcao, que mostra não ser afectado pela idade.

Aos 35 anos, Falcao já leva quatro golos em seis jogos pelo Rayo, depois de um Verão em que poucos clubes quiseram arriscar no avançado colombiano. E para quem não quer ficar refém dos números, o golo (vídeo em baixo) mostra a classe que se mantém nos pés do avançado.

Este resultado permite ao Rayo subir, para já, aos lugares europeus, ainda que, com 11 partidas já disputadas, essa posição possa ser ameaçada por equipas com menos jogos. Já o Barcelona, que ainda falhou um penálti, segue num embaraçoso nono lugar, com 15 pontos, a seis do líder Sevilha.

LaLiga é aqui: https://t.co/NUI5pgXxng#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/O71vUbu5h2 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 27, 2021

E a distância só não é maior porque a equipa da Andaluzia empatou (1-1) nesta quarta-feira no terreno do Maiorca.