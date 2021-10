Empate em Guimarães adia decisão na Taça da Liga

Benfica chegou a estar duas vezes em vantagem por dois golos, mas o Vitória nunca baixou os braços, chegou ao empate (3-3) e esteve perto do triunfo.

Nada ficou decidido no Grupo A da Taça da Liga depois do empate (3-3) nesta quarta-feira entre Vitória de Guimarães e Benfica. Para já, são os vimaranenses quem lideram o agrupamento, com quatro pontos, depois de um triunfo na primeira jornada por 0-2 sobre o Sporting da Covilhã, mas os “encarnados” podem ainda chegar à “final four” se triunfarem sobre a equipa serrana por mais de dois golos de diferença a 15 de Dezembro, na Luz.

A equipa de Jorge Jesus aproveitou um desnorte inicial do Vitória para ganhar uma vantagem significativa nos primeiros minutos. Alfa Semedo marcou na própria baliza aos 7’ e Pizzi fez o 0-2 aos 15’. André André reduziu aos 21’, mas Radonjic, com um espectacular remate, fez o 1-3. Em cima do intervalo, Estupinán reduziu para 2-3.

Na segunda parte, os minhotos carregaram e conseguiram chegar ao empate, por Bruno Duarte, aos 83’.