Benfica e Sporting entram a vencer na Liga dos Campeões de futsal

Benfica e Sporting sentiram dificuldades nos jogos de estreia da fase principal da Liga dos Campeões de futsal, mas garantiram o objectivo de entrarem a vencer na principal competição da UEFA.

Na Eslováquia, as “águias” defrontaram os belgas do Halle-Gooik em partida do Grupo 1 e ainda antes de se cumprirem os primeiros 60 segundos, colocaram-se na frente com um golo de Arthur. Ainda na metade inicial da partida, Rafael Henmi com um remate colocado e sem hipótese para o guarda-redes português Cristiano, ex-jogador do Benfica, fez o 2-0. Na segunda parte, uma perda de bola benfiquista permitiu o golo dos belgas, mas apesar da pressão final do Halle-Gooik, que jogou os últimos três minutos com guarda-redes avançado, o Benfica defendeu a vantagem mínima e segurou o triunfo. Para o Sporting, o início da defesa do título europeu foi um teste exigente.

Em Podcetrtek, na Eslovénia, o primeiro jogo dos “leões” no Grupo 2 foi contra os campeões franceses ACCS - Ricardinho não jogou - e Careca, guarda-redes brasileiro da equipa parisiense, acabou por ser um dos principais obstáculos para os sportinguistas. Erick marcou logo no segundo minuto, mas o ACCS restabeleceu o empate apenas 12 segundos depois. Na segunda parte, os gauleses estiveram por duas vezes a vencerem (1-2 e 2-3), mas Cavinato (de penálti), Guitta e Alex Merlim fizeram os golos que garantiu a vitória do Sporting (4-3).