Afinal, é possível vencer, golear e eliminar o Bayern

Primeira notícia: o Bayern de Munique perdeu um jogo. Segunda notícia: o Bayern foi goleado. Terceira notícia: o Bayern foi eliminado de uma competição. Quarta notícia: tudo isto aconteceu com o melhor “onze” dos bávaros em campo. É difícil escolher qual destes acontecimentos é mais surpreendente, mas todos eles são bem reais.

Nesta quarta-feira, o Bayern foi eliminado da Taça da Alemanha pelo Borussia Mönchengladbach​, com uma derrota por embaraçosos 5-0. Mais embaraçoso é olhar para a classificação do Borussia, que é 12.º classificado da Budesliga. O “três em linha” do embaraço fica completo ao vermos que o treinador Julian Nagelsmann não poupou ninguém para este jogo.

Jogou Neuer na baliza e jogou o melhor quarteto defensivo, com Pavard, Upamecano, Hernández e Davies. No meio-campo, já jogaram novamente juntos Kimmich e Goretzka. Na frente, Gnabry, Sané, Müller e Lewandowski estiveram presentes. Esta é a forma extensa de dizer que jogou o “onze de gala” do Bayern – e mesmo esse não chegou para evitar o escândalo.

Nove das 14 equipas que defrontaram o Bayern de Munique nesta temporada foram goleadas pelos bávaros. A equipa de Munique tem jogado sem dó nem piedade dos adversários – dos internos aos europeus. Em suma, é quase certo que quem se atravesse no caminho do Bayern vá perder e é muito provável que vá ser goleado – que o diga o Benfica. Mas tudo isto mudou no jogo desta quarta-feira.

O Mönchengladbach adiantou-se aos 2’, por Kone, e chegou ao intervalo a vencer por 3-0, cortesia a dobrar de Bensebaini. O Mönchengladbach tornou-se, assim, a primeira equipa a marcar três golos ao Bayern de Nagelsmann. Depois, pelo suíço Embolo, tornou-se a primeira a marcar quatro. E a marcar cinco também.

Foi este o desenho da goleada mais improvável desta quarta-feira de futebol europeu, que, pela primeira vez, fez o Bayern perder por pelo menos cinco golos na Taça da Alemanha.