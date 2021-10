Quarta, na TV: entre A Múmia e A Possessão, a última dança de Miyako Yoshida

CINEMA

A Múmia

Fox Movies, 19h15

No Antigo Egipto, o faraó Seti (Aharon Ipalé) confia ao sumo-sacerdote Imhotep (Arnold Vosloo) a realização dos preparativos para o túmulo real. Porém, Imhotep e Anck-Su-Namun (Patricia Velazquez), esposa de Seti, apaixonam-se e decidem matar o faraó. Descoberta a conspiração, a rainha é executada. Inconformado, o sacerdote consegue ressuscitar a sua amada, mas ao fazê-lo atrai sobre si uma poderosa maldição: Imhotep é mumificado e sepultado vivo, sendo condenado a permanecer para sempre entre os mortos-vivos. Três mil anos depois, em 1925, uma expedição de caçadores de tesouros, liderada por Rick O'Connell (Brendan Fraser), soldado da Legião Estrangeira, descobre acidentalmente o túmulo de Imhotep. Ao libertar o sacerdote do seu trágico destino, Rick desencadeia também a terrível vingança da Múmia. Um filme que conta ainda com Rachel Weisz como Evelyn, uma egiptóloga, e John Hannah como o seu irmão Jonathan.

A Possessão

TVCine Action, 23h05

O especial Semana de Halloween continua com A Possessão, um filme sobre Deborah Logan, uma mulher idosa que luta contra a doença de Alzheimer. A trama descontrola-se quando esta concorda em deixar que uma equipa de filmagem documente o seu dia-a-dia e a sua condição — sendo que, claro, irão descobrir algo de mais sinistro na situação. Talvez Deborah não sofra de uma doença, mas de uma possessão. Um filme de Adam Robitel, com Jill Larson, Anne Ramsay, Michelle Ang, Brett Gentile e Jeremy DeCarlos.

O Jogo Final

AXN Movies, 21h55

Num futuro não muito distante, a Terra foi ataca por uma espécie alienígena. Sem a coragem e determinação de Mazer Rackham, o comandante da frota internacional, a luta teria sido em vão e a raça humana estaria extinta. Depois dessa batalha intergaláctica, ficou decidido que o coronel Graff e as forças paramilitares do planeta treinariam jovens talentos para uma inevitável repetição dos ataques. Ender Wiggin é um rapaz prodígio dotado de uma inteligência táctica excepcional que é seleccionado para integrar uma escola de elite, onde rapidamente se torna uma estrela em manobras militares. O coronel Graff, confiante nas suas capacidades, não tarda a perceber que nele reside a esperança em vencer o ataque que se prevê para breve. Um filme de ficção científica com argumento e realização de Gavin Hood (X-Men Origens: Wolverine), que se baseia no romance homónimo que se tornou um best-seller, da autoria do novelista norte-americano Orson Scott Card.

DOCUMENTÁRIOS

Future Makers

RTP2, 23h25

Estreia do documentário de Pedro Bravo que acompanha cinco jovens que se esforçam por criar carreiras e percursos fora dos moldes tradicionais. Sediados em Lisboa, apresentam-se como criativos e independentes, mostrando uma faceta geracional que se quer dar a conhecer.

Miyako, A Última Dança

RTP2, 23h54

Miyako Yoshida foi a primeira bailarina principal asiática do Royal Ballet britânico. Tornou-se uma estrela icónica pela precisão e poesia dos seus movimentos. Neste documentário em estreia, apresenta-se aos 53 anos, preparando-se para se despedir dos palcos, com apenas 300 dias até que o pano caia uma última vez. Esta crónica dos seus derradeiros espectáculos inclui uma equipa que a acompanha há 12 anos.

SÉRIE

Deceit

HBO, streaming

Já estão disponíveis os quatro episódios de uma mini-série britânica baseada numa história verídica. Deceit é sobre uma operação secreta muito polémica, conduzida pela Polícia Metropolitana inglesa, em 1992. Niamh Algar é a protagonista, uma polícia que cria uma armadilha para tentar prender Colin Stagg, o principal suspeito do assassinato de Rachel Nickell, uma jovem mãe brutalmente atacada à frente do filho de dois anos em Wimbledon Common, em Londres.

GASTRONOMIA

Comer pelo Mundo

Casa e Cozinha, 22h30

Estreia da terceira temporada desta série que traz 11 novos episódios, explorando a gastronomia de Buenos Aires, Sidney, Hong Kong, Irlanda, Noruega, San Sebastián, São Francisco, Uruguai, Estónia, República Checa e Provença Francesa.