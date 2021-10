Julião Sarmento vai ser homenageado num livro com as suas imagens em movimento

Projecto vai reunir as 51 obras de imagem em filme e vídeo produzidas ao longo da carreira do artista plástico, que morreu em Maio.

O artista Julião Sarmento (1948-2021) vai ser homenageado num livro que reúne as 51 obras de imagem em movimento produzidas ao longo da carreira, e que será lançado a 4 de Novembro, em Lisboa.

A data do lançamento de Julião Sarmento — The Complete Film Works foi escolhida para coincidir com o dia do seu 73.º aniversário e será apresentado pela Escola das Artes — Universidade Católica no Lux Frágil, onde será exibida uma selecção das obras. O livro tem a coordenação de Nuno Crespo, director da Escola das Artes da Católica e colaborador do PÚBLICO, e desenhado por Pedro Falcão, é editado pelo Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes (CITAR) da Escola das Artes — Universidade Católica e pela Documenta — Sistema Solar e a Associação Julião Sarmento.

Julião Sarmento — The Complete Film Works reúne, pela primeira vez, todas as obras do artista em filme e vídeo num catálogo exaustivo. A obra “é um reconhecimento do trabalho extraordinário que Julião Sarmento desenvolveu com imagens em movimento” salienta Nuno Crespo.

Autor de uma obra multifacetada, Sarmento, nascido em 1948, em Lisboa, representou Portugal na Bienal de Arte de Veneza em 1997 e foi alvo de uma exposição pela Tate Modern, em Londres, em 2011. No ano seguinte, o Museu de Serralves, no Porto, organizou a mais completa retrospectiva até hoje realizada do seu trabalho, reconhecido com a atribuição do Prémio da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA).

No seu trabalho, combinava vários suportes, desde a pintura, a fotografia, o desenho, o vídeo, o som e a performance.

“É também uma homenagem e agradecimento a tudo o que o Julião nos ensinou”, acrescenta Nuno Crespo sobre um artista que começou a colaborar com a Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa em 2017, primeiro numa exposição com o título Julião Sarmento. Film Works onde se juntaram a maioria dos seus trabalhos em filme e vídeo.

Essa primeira exposição é o ponto de partida para a origem do livro, cujos primeiros passos foram ainda acompanhados pelo artista.

Com conceito gráfico desenvolvido pelo Atelier Pedro Falcão, o livro tem textos inéditos de Delfim Sardo, administrador do Centro Cultural de Belém, com o pelouro da programação, Kerry Brougher, diretor fundador da Academy Museum of Motion Pictures em Los Angeles, e Chrissie Iles, curadora do Whitney Museum of American Art, de Nova Iorque.

Conta ainda com um port fólio fotográfico de Carlos Lobo e uma entrevista de Nuno Crespo e João Pedro Amorim com o artista sobre o seu trabalho em imagem em movimento.

Julião Sarmento — The Complete Film Works será lançado no dia 4 de Novembro, às 23H, no Lux Frágil, em Lisboa, seguido de uma festa com os DJ Dexter e Pedro Ramos.