Floating Points, Thundercat ou Blaze: os primeiros nome do Sónar em Lisboa

A estreia em Lisboa de uma réplica do festival Sónar de Barcelona foi comunicada em Junho passado e, agora, aos poucos, irão sendo conhecidos os integrantes do cartaz, que evoluirão na capital portuguesa entre 8 e 10 de Abril do próximo ano. Entre os primeiros nomes revelados pela organização esta quarta-feira encontramos a dupla gaulesa The Blaze, que se apresentará em formato DJ, o singular baixista americano Thundercat, que regressa a Portugal para apresentar o álbum do ano passado, It Is What It Is, ou o britânico Floating Points, que este ano andou nas bocas do mundo à conta de um magnífico álbum (Promises) em conjunto com o lendário saxofonista americano Pharoah Sanders. De Portugal haverá que contar com uma sessão de Enchufada na Zona, a editora de Branko ou Pedro da Linha, bem como com nomes como Nigga Fox, Nídia, Pongo ou Eu.Clides.

Para sonoridades mais vincadamente dançantes, entre o tecno e house, o Sónar contará com nomes como o da belga Charlotte de Witte, da alemã Ellen Allien com Dr Rubinstein, do espanhol Héctor Oaks, do francês Nicola Cruz ou dos alemães FJAAK. Stingray 313, IAMDDB, Jayda G, Kampire ou Polo & Pan são outros dos artistas já confirmados.

O festival decorrerá em diferentes espaços, numa lógica diurna e nocturna, tal como sucede em Barcelona. O Coliseu dos Recreios, o Pavilhão Carlos Lopes, o Hub Criativo do Beato, o Pavilhão Rio do CCL (ex-FIL) e um recinto situado na zona ribeirinha (Sónar Village), junto ao Cais do Sodré, acolherão as várias actividades do festival, que está dimensionado para receber 25 mil espectadores por dia. Para além dos concertos, sessões DJ ou experiências audiovisuais, haverá múltiplas actividades nos domínios das artes, da tecnologia e da criatividade, numa programação assente em exposições, debates, experiências sensoriais e outros eventos. Em comum, uma ideia, a de sustentabilidade.

Já este fim-de-semana, mas em Barcelona, haverá uma edição especial de Outono do festival, decorrente de todas as alterações provocadas pela pandemia. O Sónar regressará depois para a sua edição “normal” em Junho de 2022, tendo já confirmados nomes como Chemical Brothers, Arca, The Blaze, Oneohtrix Point Never ou Moderat.